Лондон предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку — миллиард фунтов стерлингов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания дополнительно выделит миллиард фунтов стерлингов в поддержку Украины. Следовательно, размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов.

Об этом глава украинского государства заявил в Twitter.

Зеленский отметил, что Лондон увеличил поддержку Украины по результатам его переговоров с премьер-министром Борисом Джонсоном.