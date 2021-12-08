Парламент Швейцарії обрав нового президента. Ним став глава МЗС Ігнаціо Кассіс

Парламент Швейцарії на засіданні 8 грудня обрав новим президентом країни міністра закордонних справ Ігнаціо Кассіса. З 1 січня 2022 року він змінить на посаді поки ще чинного президента Гі Пармелена.

Про це повідомляє Associated Press.

У Швейцарії президентство щорічно ротується між сімома членами виконавчої Федеральної ради, а президент є «першим серед рівних». Тобто він не є главою держави, оскільки цю функцію виконує вся Федеральна рада.

При цьому президента не можна переобирати на другий термін: після закінчення «каденції» він повертається до роботи в міністерстві, яке очолював до призначення.

Сам Ігнаціо Кассіс за освітою лікар, він входив до Національної ради Швейцарії і був віцепрезидентом медичної асоціації Швейцарії. Міністерство закордонних справ країни Кассіс очолив у 2017 році.