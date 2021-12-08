Парламент Швейцарии избрал нового президента. Им стал глава МИД Игнацио Кассис

Парламент Швейцарии на заседании 8 декабря избрал новым президентом страны министра иностранных дел Игнацио Кассиса. С 1 января 2022 года он сменит в должности пока действующего президента Ги Пармелена.

Об этом сообщает Associated Press.

В Швейцарии президентство ежегодно ротируется между семью членами исполнительного Федерального совета, а президент — «первый среди равных». То есть, он не является главой государства, поскольку эту функцию выполняет весь Федеральный совет.

При этом президента нельзя переизбирать на второй срок: по окончании «каденции» он возвращается к работе в министерстве, которое возглавлял до назначения.

Сам Игнацио Кассис по образованию врач, он входил в Национальный совет Швейцарии и был вице-президентом медицинской ассоциации Швейцарии. Министерство иностранных дел страны Кассис возглавил в 2017 году.