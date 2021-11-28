Швейцарцы на референдуме поддержали использование COVID-сертификатов

В Швейцарии состоялся референдум по поводу необходимости ряда карантинных мер, введенных правительством для борьбы с пандемией, в том числе и использование COVID-сертификатов. Большинство граждан эти меры поддержали.

Об этом пишет Euronews.

Швейцария известна своим довольно частым использованием референдумов как способов прямой демократии для урегулирования наиболее чувствительных для населения вопросов. За все время пандемии Швейцария придерживалась относительно легких карантинных мер по сравнению с другими странами Европы. В частности, школы в стране были закрыты всего несколько недель.

Однако уровень вакцинации в стране остается относительно низким в Западной Европе – примерно 66%. Летом и осенью в стране началась вспышка заболеваемости, поэтому правительство было вынуждено ввести ряд жестких карантинных мер, в частности отказалось от бесплатных тестов на коронавирус, ввело федеральную программу отслеживания контактов больных, а также ввело COVID-сертификаты, в которых содержится информация о выздоровлении, вакцинации или отрицательном тесте. Без этого сертификата швейцарцев не пускают в ряд общественных заведений.

Это привело к масштабным протестам в стране, а противники карантина собрали необходимое количество подписей для проведения референдума.

Результаты показали, что около 62% поддерживают такие карантинные меры от правительства, тогда как 38% высказались против. Явка на референдуме была достаточно высокой — 66%.

Аналитики прогнозируют, что из-за такой поддержки на референдуме правительство может прибегнуть к еще большему усилению карантина в Швейцарии.

В последнее время в Швейцарии увеличивается количество ежедневных новых больных. В начале ноября таких было примерно две тысячи, а к концу месяца — уже 4-7 тысяч.