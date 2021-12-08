Лондонський бар другий рік поспіль визнали найкращим у світі

Лондонський бар Connaught Bar другий рік поспіль визнали кращим у світі — за версією рейтингу The Worldʼs 50 Best Bars, який щорічно публікує авторитетний британський журнал Restaurant на основі опитування міжнародних експертів з числа шеф-кухарів, рестораторів і ресторанних критиків.

Перша пʼятірка виглядає так:

Бар Connaught Bar, який друг рік поспіль посідає перше місце, відкрили у 2008 році, він знаходиться у Лондоні у пʼятизірковому готелі Connaught. Своєю родзинкою заклад називає «незмінно високоякісні напої та обслуговування в елегантній обстановці», а також коктейль «Сухий мартіні», який подають і готують на візку перед гостями.