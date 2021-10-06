Рейтинг 50 найкращих ресторанів світу очолив заклад із Копенгагену. Українських в переліку немає

Укладачі рейтингу «50 найкращих ресторанів світу» представили цьогорічний список. Його очолив ресторан у столиці Данії Копенгагені.

Українських закладів там немає, із повним переліком можна ознайомитись тут.

Список найкращих закладів формували ресторатори, ресторанні критики і шеф-кухарі, разом близько тисячі людей.

Перше місце впʼяте займає ресторан Noma у Копенгагені, який має три зірки Мішлен. Він уперше відкрився у 2003 році і вперше лідирував у цьому рейтингу ще в 2010 році.