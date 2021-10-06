Рейтинг 50 лучших ресторанов мира возглавило заведение из Копенгагена. Украинских в списке нет

Составители рейтинга «50 лучших ресторанов мира» представили список этого года. Его возглавил ресторан в столице Дании Копенгагене.

Украинских заведений там нет, с полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Список лучших заведений формировали рестораторы, ресторанные критики и шеф-повара, всего около тысячи человек.

Первое место в пятый раз занимает ресторан Noma в Копенгагене, у которого есть три звезды Мишлен. Он впервые открылся в 2003 году и впервые лидировал в этом рейтинге еще в 2010 году.