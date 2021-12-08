Хорватія стала шостою країною, яка підписала декларацію з підтримкою вступу України до ЄС

Хорватія підписала декларацію про визнання права України на вступ до Європейського союзу.

Про це на брифінгу заявив президент Володимир Зеленський.

«Ціную активну позицію Загреба на підтримку європейських та євроатлантичного прагнення України. Важливо, що сьогодні була підписана спільна декларація про підтримку європейської перспективи України. Хорватія вже шоста держава Європейського союзу, з якою Україна уклала такий важливий політичний документ», — заявив Зеленський.