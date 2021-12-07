Зеленський надав чинності санкціям проти нових власників літаків, які незаконно літали в Крим та Росію

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження економічних санкцій щодо нових власників літаків, які раніше були пов’язані з компанією JET4U SRL. Саме ця компанія у лютому 2021 року потрапила під санкції через польоти до Росії та на тимчасово окуповані території України з порушенням законодавства.

Відповідний указ № 625/2021 оприлюднено на сайті президента.

Трирічні санкції запроваджено щодо компаній Alpha Bravo Aviation LLC та G200 203 LLC, зареєстрованих у США, а також щодо зареєстрованої на Кайманових Островах компанії Cascade Holding.

Документи передбачають заборону видачі та анулювання наявних дозволів та планів на виконання польотів літаками № 375AB (s/n 261), № 673DM (s/n 203) та T7-CSCD (s/n 2072).

Крім того, рішення РНБО передбачає блокування активів компаній, обмеження торговельних операцій, обмеження транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення виконання економічних та грошових зобовʼязань.