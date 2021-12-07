Зеленский ввел в действие санкции против новых владельцев самолетов, незаконно летавших в Крым и Россию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении экономических санкций в отношении новых владельцев самолетов, ранее связанных с компанией JET4U SRL. Именно эта компания в феврале 2021 года попала под санкции из-за полетов в Россию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением законодательства.

Соответствующий указ № 625/2021 обнародован на сайте президента.

Трехлетние санкции ввели в отношении компаний Alpha Bravo Aviation LLC и G200 203 LLC, зарегистрированных в США, и в отношении зарегистрированной на Каймановых Островах компании Cascade Holding.

Документы предусматривают аннулирование разрешений и планов полетов и запрет их выдачи для самолетов №375AB (s/n 261), №673DM (s/n 203) и T7-CSCD (s

2072).

Кроме того, решение СНБО предусматривает блокирование активов компаний, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановку выполнения экономических и денежных обязательств.