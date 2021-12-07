Бойовики обстріляли село Зайцеве на Донеччині, пошкодивши житловий будинок

Бойовики обстріляли село Зайцеве у Донецькій області, пошкодивши житловий будинок.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Поліція отримала повідомлення про те, що через обстріл з боку незаконних збройних формувань пошкоджено житловий будинок в селі Зайцевому. Правоохоронці обстежили населений пункт, задокументували наслідки злочину та зʼясовували, яка допомога потрібна місцевим мешканцям.

МВС України

МВС України

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років», — повідомили в МВС.