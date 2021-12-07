Репер Дрейк відмовився від номінацій на «Греммі»

Канадський репер Дрейк відмовився від номінацій премію «Греммі-2022».

Про це пише Variety.

Його номінували у категоріях «Найкращий реп-альбом» (Certified Lover Boy) та «Найкраще реп-виконання» (трек Way 2 Sexy). Дрейк та його команда самі звернулися до Американської академії звукозапису із проханням прибрати його зі списку номінантів.

Про причини такого рішення поки що не повідомляється. Раніше співак виступав із критикою «Греммі», зокрема, заявляв, що ця нагорода не має цінності. Видання також не виключає, що репер вирішив відмовитися від номінацій на тлі скандалу з фестивалем Astroworld, на якому внаслідок тисняви загинули десять людей. Після заходу до Дрейка, Тревіса Скотта та Apple Music подали позови більш ніж на $2 млрд. Дрейк неодноразово номінувався на «Греммі» та чотири рази виграв нагороду.