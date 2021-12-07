Рэппер Дрейк отказался от номинаций на «Грэмми»

Канадский рэппер Дрейк отказался от номинаций премию «Грэмми-2022».

Об этом пишет Variety.

Его номинировали в категориях «Лучший рэп-альбом» (Certified Lover Boy) и «Лучшее рэп-исполнение» (трек Way 2 Sexy). Дрейк и его команда сами обратились к Американской академии звукозаписи с просьбой убрать его из списка номинантов.

О причинах такого решения пока не сообщается. Ранее певец выступал с критикой «Гремми», в частности, заявлял, что эта награда не имеет ценности. Издание также не исключает, что рэппер решил отказаться от номинаций на фоне скандала с фестивалем Astroworld, на котором в результате давки погибли десять человек. После мероприятия к Дрейку, Трэвису Скотту и Apple Music подали иски более чем на $2 млрд. Дрейк неоднократно номинировался на «Грэмми» и выиграл четыре награды.