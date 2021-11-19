Гибель людей на фестивале в США: против Трэвиса Скотта, Дрейка и Apple подали новый иск на $2 миллиарда

Американский адвокат Томас Генри подал коллективный иск на $2 миллиарда против рэпперов Трэвиса Скотта, Дрейка, стриминг-сервиса Apple Music, а также организатора мероприятий Live Nation и стадиона NRG Park в Техасе. Иск подали от имени 282 пострадавших во время выступления Скотта на фестивале Astroworld 5 ноября.
Об этом сообщает Forbes.
«У обвиняемых и так получалась огромная выручка за это мероприятие, но они все равно сократили расходы и подвергли риску посетителей», — указано в заявлении. Сообщается, что всего против Трэвиса Скотта и организаторов шоу подали уже 140 исков, однако этот самый крупный.
Ранее на этой неделе более 125 человек, в том числе родственники одного из погибших на Astroworld, подали коллективный иск против Скотта и Дрейка, компаний Apple, Live Nation и других организаторов фестиваля на $750 млн.
- В ночь на 6 ноября во время выступления Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld в давке погибли 9 человек и еще 300 пострадали. Концерт продолжался, несмотря на сообщения о погибших. Инцидентом занялась полиция Хьюстона.
- На рэпперов Трэвиса Скотта и Дрейка после этого подал иск один из пострадавших. Скотт и Live Nation вскоре пообещали вернуть деньги зрителям фестиваля, а рэппер заявил о готовности помочь семьям погибших и оплатить похороны.