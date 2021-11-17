Против рэпперов Трэвиса Скотта, Дрейка, Apple и организаторов фестиваля Astroworld подали иск на $750 миллионов из-за смертельной давки

Более 125 человек, в том числе родственники одного из погибших на фестивале Astroworld (штат Техас) в давке, подали коллективный иск против рэпперов Трэвиса Скотта и Дрейка, компаний Apple, Live Nation и других организаторов фестиваля.

Как пишут TMZ и Insider, истцы требуют компенсацию в $750 миллионов.

Это первый коллективный иск из-за трагедии, в которой погибли 9 человек и более 300 пострадали.

Трэвиса Скотта и организаторов обвиняют в халатности. Рэпперам придется отвечать по иску из-за того, что они продолжили выступать, якобы уже зная о трагедии, а Apple Music — за ведение прямой трансляции. Всех организаторов обвиняют в необеспечении безопасности мероприятия. Также в иске указано агентство по подбору медицинских кадров ParaDocs.