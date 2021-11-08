На рэпперов Дрейка и Трэвиса Скотта подали в суд. Их обвиняют в смерти восьми фанатов

Американским рэпперам Трэвису Скотту и Дрейку предъявлены иски за «подстрекательство толпы» на фестивале Astroworld в Техасе. В результате давки тогда погибли восемь человек, а еще около 300 получили ранения, пишет Daily Mail.

23-летний истец Кристиан Паредес из Техаса намерен взыскать с рэпперов миллион долларов в качестве компенсации за травмы и медицинские расходы, поскольку он также пострадал во время фестиваля. Парень утверждает, что рэпперы спровоцировали толпу и не остановили концерт, когда началось насилие.

Истец обвиняет Дрейка в том, что он продолжал выступать с Трэвисом Скоттом, даже «когда толпа вышла из-под контроля».

«Люди просили о помощи, но охрана игнорировала эти просьбы», — говорится в иске.

Сам Скотт после концерта сказал, что он «опустошен» этим инцидентом.

«Я совершенно опустошен из-за того, что произошло минувшей ночью. Мои молитвы обращены к семьям и всем пострадавшим от случившегося на фестивале Astroworld. Люблю всех», — написал артист.