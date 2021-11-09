Рэппер Тревис Скотт вернет зрителям деньги за билеты на его концерт и оплатит похороны погибших в давке

Американский рэппер Тревис Скотт пообещал вернуть средства за билеты на его фестиваль Astroworld после того, как в первый день проведения в давке погибли восемь человек. Он также планирует оплатить похороны погибших.

Об этом пишет TMZ.

Кроме того, рэппер планирует оказать всю необходимую помощь и пострадавшим в давке. Скотт также стал партнером организации BetterHelp, которая месяц будет бесплатно работать с гостями фестиваля для восстановления их ментального здоровья.

Также его представители сообщили, что рэппер не выступит на фестивале Day N Vegas Festival 12-14 ноября, потому что сейчас он «не в том состоянии, чтобы давать концерты».