Репер Тревіс Скотт поверне глядачам кошти за квитки на його концерт і оплатить похорон загиблих у тисняві

Американський репер Тревіс Скотт пообіцяв повернути кошти за квитки на його фестиваль Astroworld після того, як у перший день проведення у тисняві загинуло вісім людей. Він також планує оплатити похорон загиблих.

Про це пише TMZ.

Окрім цього, репер планує надати усю необхідну допомогу і постраждалим у тисняві. Скотт також став партнером організації BetterHelp, яка місяць безкоштовно працюватиме з гостями фестивалю для відновлення їхнього ментального здоров’я.

Також його представники повідомили, що репер не виступить на фестивалі Day N Vegas Festival 12-14 листопада, тому що наразі він «не в тому стані, щоб давати концерти».