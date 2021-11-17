Проти реперів Тревіса Скотта, Дрейка, Apple та організаторів фестивалю Astroworld подали позов на $750 мільйонів через смертельну тисняву

Понад 125 людей, включно з родичами одного із загиблих на фестивалі Astroworld (штат Техас) у тисняві, подали колективний позов проти реперів Тревіса Скотта і Дрейка, компаній Apple, Live Nation та інших організаторів фестивалю.
Як пишуть TMZ та Insider, позивачі вимагають компенсацію у $750 мільйонів.
Це перший колективний позов через трагедію, у якій загинули 9 людей та понад 300 постраждали.
Тревіса Скотта й організаторів звинувачують у недбалості. Реперам доведеться відповідати на позов, оскільки вони продовжили виступати, нібито вже знаючи про трагедію, а Apple Music — за ведення прямої трансляції. Усіх організаторів звинувачують у відсутності безпеки на заході. Також у позові вказане агентство з добору медичних кадрів ParaDocs.
- У ніч на 6 листопада під час виступу Тревіса Скотта на фестивалі Astroworld у тисняві загинули 9 людей та ще 300 постраждали. Концерт тривав, попри повідомлення про загиблих. Інцидентом зайнялася поліція Хʼюстону.
- На реперів Тревіса Скотта та Дрейка після цього подав позов один із постраждалих. Скотт і Live Nation незабаром пообіцяли повернути гроші глядачам фестивалю, а репер заявив про готовність допомогти сімʼям загиблих і заплатити за похорони.