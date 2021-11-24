Новини

Організатори «Ґреммі» оприлюднили список номінантів. Серед лідерів — джазовий музикант, Бібер та Біллі Айліш

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Національна академія мистецтва та науки звукозапису США оголосила список номінантів на 64-у премію «Ґреммі» 2022 року.

Про це повідомляється на сайті премії.

Найбільшу кількість номінацій отримав джазовий музикант Джон Батіст — одразу 11. Серед попвиконавців на 8 статуеток претендують Джастін Бібер, Doja Cat та H.E.R, на 7 — Біллі Айліш та Олівія Родріго.

Також у трьох номінаціях на «Ґреммі» висунули репера Jay-Z. Як зазначає Variety, це збільшило кількість його номінацій на цю премію до 83, що стало новим рекордом «Ґреммі». Церемонія вручення нагород запланована на 31 січня.

Загалом статуетки вручать у 86 номінаціях. Основні з них виглядають так:

Пісня року

  • “Bad Habits” — Ед Ширан
  • “A Beautiful Noise” — Аліша Кіс та Бренді Карлайл
  • “Drivers License” — Олівія Родріго
  • “Fight for You” — H.E.R
  • “Happier Than Ever” — Біллі Айліш
  • “Kiss Me More” — Doja Cat і SZA
  • “Leave the Door Open” — Silk Sonic
  • “Montero (Call Me by Your Name)” — Lil Nas X
  • “Peaches” — Джастін Бібер

Альбом року

  • «We Are» — Джон Батіст
  • «Love for Sale» — Тоні Беннетт та Леді Гага
  • «Justice (Triple Chucks Deluxe)» — Джастін Бібер
  • «Planet Her (Deluxe)» — Doja Cat
  • «Happier Than Ever» — Біллі Айліш
  • «Back of My Min»" — H.E.R
  • «Montero» — Lil Nas X
  • «Sour» — Олівія Родріго
  • «Evermore» — Тейлор Свіфт
  • «Donda» — Каньє Вест

Запис року

  • “I Still Have Faith in You” — ABBA
  • “Freedom” — Джон Батіст
  • “I Get a Kick Out of You” — Тоні Беннетт і Леді Гага
  • “Peaches” — Джастін Бібер
  • “Kiss Me More” — Doja Cat і SZA
  • “Drivers License” — Олівія Родріго
  • “Right on Time” — Бренді Карлайл
  • “Happier Than Ever” — Біллі Айліш
  • “Montero (Call Me By Your Name)” — Lil Nas X
  • “Leave the Door Open” — Silk Sonic

Найкращий новий виконавець

  • Аруж Афтаб
  • Джиммі Аллен
  • Baby Keem
  • Finneas
  • Glass Animals
  • Japanese Breakfast

З повним списком номінантів можна ознайомитися тут.