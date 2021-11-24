Організатори «Ґреммі» оприлюднили список номінантів. Серед лідерів — джазовий музикант, Бібер та Біллі Айліш

Національна академія мистецтва та науки звукозапису США оголосила список номінантів на 64-у премію «Ґреммі» 2022 року.
Про це повідомляється на сайті премії.
Найбільшу кількість номінацій отримав джазовий музикант Джон Батіст — одразу 11. Серед попвиконавців на 8 статуеток претендують Джастін Бібер, Doja Cat та H.E.R, на 7 — Біллі Айліш та Олівія Родріго.
Також у трьох номінаціях на «Ґреммі» висунули репера Jay-Z. Як зазначає Variety, це збільшило кількість його номінацій на цю премію до 83, що стало новим рекордом «Ґреммі». Церемонія вручення нагород запланована на 31 січня.
Загалом статуетки вручать у 86 номінаціях. Основні з них виглядають так:
Пісня року
- “Bad Habits” — Ед Ширан
- “A Beautiful Noise” — Аліша Кіс та Бренді Карлайл
- “Drivers License” — Олівія Родріго
- “Fight for You” — H.E.R
- “Happier Than Ever” — Біллі Айліш
- “Kiss Me More” — Doja Cat і SZA
- “Leave the Door Open” — Silk Sonic
- “Montero (Call Me by Your Name)” — Lil Nas X
- “Peaches” — Джастін Бібер
Альбом року
- «We Are» — Джон Батіст
- «Love for Sale» — Тоні Беннетт та Леді Гага
- «Justice (Triple Chucks Deluxe)» — Джастін Бібер
- «Planet Her (Deluxe)» — Doja Cat
- «Happier Than Ever» — Біллі Айліш
- «Back of My Min»" — H.E.R
- «Montero» — Lil Nas X
- «Sour» — Олівія Родріго
- «Evermore» — Тейлор Свіфт
- «Donda» — Каньє Вест
Запис року
- “I Still Have Faith in You” — ABBA
- “Freedom” — Джон Батіст
- “I Get a Kick Out of You” — Тоні Беннетт і Леді Гага
- “Peaches” — Джастін Бібер
- “Kiss Me More” — Doja Cat і SZA
- “Drivers License” — Олівія Родріго
- “Right on Time” — Бренді Карлайл
- “Happier Than Ever” — Біллі Айліш
- “Montero (Call Me By Your Name)” — Lil Nas X
- “Leave the Door Open” — Silk Sonic
Найкращий новий виконавець
- Аруж Афтаб
- Джиммі Аллен
- Baby Keem
- Finneas
- Glass Animals
- Japanese Breakfast
З повним списком номінантів можна ознайомитися тут.