«Укрзалізниця» призначила ще два щоденні потяги до Польщі

«Укрзалізниця» призначає два додаткові поїзди до польського міста Перемишль. Вони курсуватимуть щоденно з 22 грудня 2021 року.

Про це компанія повідомила у вівторок, 7 грудня.

Поїзд № 27/28 вирушатиме зі Львова о 19:15 і прибуватиме на кінцеву станцію о 21:05. З Перемишлю відправлення о 06:56, прибуття до Львова о 10:32.

Поїзд № 19/20 відправлятиметься зі Львова о 04:13 і до Перемишлю прибуватиме о 06:03. Назад виїжджатиме о 21:50 і прибуватиме до Львова о 01:26.

«Укрзалізниця» пояснила, що пасажири можуть використовувати ці рейси для пересадки на станції Перемишль, зокрема на поїзди до Праги та Берліну. Придбати квиток можна на сайті та в касах вокзалів.

Для поїздки пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує: