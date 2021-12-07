Міністр Ляшко: Понад 40 тисяч дітей вже вакцинувалися від коронавірусу, для них можуть ввести ще одне обов’язкове щеплення

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що в Україні вже вакцинувалися від коронавірусу понад 40 тисяч дітей віком від 12 років. Також у МОЗ планують ввести ще одне обов’язкове щеплення — від пневмокока.

Про це він розповів на форумі «Україна 30».

«Ми дозволили вакцинуватися від коронавірусу дітям віком від 12 років, і вже понад 40 тисяч дітей скористалися цією можливістю. У деяких країнах почали вакцинувати дітей віком від 5 років. Я думаю, що виробники вакцини й в нашій країні швидко зареєструють зміни до інструкції, і це можна буде зробити», — пояснив Ляшко.

Але він підкреслив, що масова вакцинація дітей від коронавірусу не розглядається, тому що наразі держава сконцентрована на вакцинації літніх людей та тих, хто належить до груп ризику.