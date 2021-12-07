Министр Ляшко: Более 40 тысяч детей уже вакцинировались от коронавируса, для них могут ввести еще одну обязательную прививку

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в Украине уже вакцинировались от коронавируса более 40 тысяч детей от 12 лет. Также в Минздраве планируют ввести еще одну обязательную прививку — от пневмококка.

Об этом он рассказал на форуме «Украина 30».

«Мы разрешили вакцинироваться от коронавируса детям старше 12 лет, и уже более 40 тысяч детей воспользовались этой возможностью. В некоторых странах начали вакцинировать детей от 5 лет. Я думаю, что производители вакцины и в нашей стране быстро зарегистрируют изменения в инструкции, и это можно будет сделать», — пояснил Ляшко.

Но он подчеркнул, что массовая вакцинация детей от коронавируса не рассматривается, потому что сейчас государство сконцентрировано на вакцинации пожилых людей и тех, кто принадлежит к группам риска.