Instagram посилює правила безпеки щодо підлітків. Батьки зможуть бачити, скільки часу вони сидять у соцмережі

Соціальна мережа Instagram підвищує стандарти захисту підлітків і підтримки батьків в інтернеті. Про це йдеться в релізі від 7 грудня.

Соцмережа на початку 2022 року запускає перші інструменти для батьків, а також освітній центр для них. Батьки зможуть бачити, скільки часу їхні діти-підлітки проводять в Instagram, і встановлювати часові обмеження. Ця функція вже зʼявилась у США, Великій Британії, Ірландії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. В освітньому центрі для батьків будуть посібники та поради експертів щодо використання соцмереж підлітками.