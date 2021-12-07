Instagram ужесточает правила безопасности в отношении подростков. Родители смогут видеть, сколько времени они сидят в соцсети

Социальная сеть Instagram повышает стандарты защиты подростков и поддержки родителей в интернете. Об этом говорится в релизе от 7 декабря.

Соцсеть в начале 2022 года запускает первые инструменты для родителей, а также образовательный центр для них. Родители смогут видеть, сколько времени их дети-подростки проводят в Instagram, и устанавливать временные ограничения. Эта функция уже появилась в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В образовательном центре для родителей будут пособия и советы экспертов по использованию соцсетей подростками.