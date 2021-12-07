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Джо Байден перед розмовою з Путіним обговорив Україну з європейськими лідерами

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Президент США Джо Байден перед відеоперемовинами із президентом Росії Володимиром Путіним обговорив ситуацію в Україні та нарощування військ на кордоні.

Про це повідомив Білий дім.

Байден поговорив із:

  • президентом Франції Емманюелем Макроном;
  • канцлером Німеччини Ангелою Меркель;
  • премʼєр-міністром Італії Маріо Драгі;
  • премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Вони погодилися з тим, що дипломатія, особливо в рамках «нормандського формату», є єдиним шляхом урегулювання війни на Донбасі через виконання Мінських угод.

  • У вівторок, 7 грудня, між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться захищений відеодзвінок. Під час переговорів американський лідер «підкреслить занепокоєння США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною та підтвердить підтримку суверенітету та територіальної цілісності України».
  • Перед цією розмовою із президентом України Володимиром Зеленським провів консультації державний секретар США Ентоні Блінкен, вони «узгодили позиції».