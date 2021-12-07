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Джо Байден обсудил Украину с европейскими лидерами перед разговором с Путиным

Автор:
Ангелина Шеремет
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Президент США Джо Байден перед видеопереговорами с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Украине и наращивание войск на границе.

Об этом сообщил Белый дом.

Байден поговорил с:

  • президентом Франции Эмманюэлем Макроном;
  • канцлером Германии Ангелой Меркель;
  • премьер-министром Италии Марио Драги;
  • премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Они согласились с тем, что дипломатия, особенно в рамках «нормандского формата», является единственным путем урегулирования войны на Донбассе через выполнение Минских соглашений.

  • Во вторник, 7 декабря, между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоится защищенный видеозвонок. Во время переговоров американский лидер «подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».
  • Перед этим разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским провел консультации государственный секретарь США Энтони Блинкен, они «согласовали позиции».