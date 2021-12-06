Суд Словенії визнав обов’язкову вакцинацію держслужбовців від коронавірусу неконституційною

Суд дійшов висновку, що для впровадження обов’язкової вакцинації потрібно було спочатку внести зміни до закону про інфекційні захворювання.

Відповідне рішення суд ухвалив 6 грудня шістьма голосами за, троє суддів були проти.

Конституційний суд Словенії визнав указ про обов’язкову вакцинацію чиновників від коронавірусу незаконним.

Також Конституційний суд Словенії наголосив, що обов’язкова вакцинація не може впроваджуватися підзаконними актами чи постановами уряду — лише законом.

Зазначимо, рішення про примусове щеплення держслужбовців з 1 жовтня влада ухвалила у вересні, проте воно не набуло чинності через звернення профспілок до суду.