Суд Словении признал обязательную вакцинацию госслужащих от коронавируса неконституционной

Суд пришел к выводу, что для внедрения обязательной вакцинации нужно было сначала внести изменения в закон об инфекционных заболеваниях.

Соответствующее решение суд принял 6 декабря шестью голосами за, трое судей были против.

Также Конституционный суд Словении подчеркнул, что обязательная вакцинация не может внедряться подзаконными актами или постановлениями правительства — только законом.

Отметим, решение о принудительной вакцинации госслужащих с 1 октября власти приняли в сентябре, однако оно не вступило в силу из-за обращения профсоюзов в суд.