Суд Словении признал обязательную вакцинацию госслужащих от коронавируса неконституционной

Конституционный суд Словении признал указ об обязательной вакцинации чиновников от коронавируса незаконным.
Соответствующее решение суд принял 6 декабря шестью голосами за, трое судей были против.
Суд пришел к выводу, что для внедрения обязательной вакцинации нужно было сначала внести изменения в закон об инфекционных заболеваниях.
Также Конституционный суд Словении подчеркнул, что обязательная вакцинация не может внедряться подзаконными актами или постановлениями правительства — только законом.
Отметим, решение о принудительной вакцинации госслужащих с 1 октября власти приняли в сентябре, однако оно не вступило в силу из-за обращения профсоюзов в суд.
- В Словении с начала пандемии коронавируса выявили 430 839 случаев инфицирования. Умерли 5 317 человек. По состоянию на 5 декабря в стране, где проживает 2,09 миллиона человек, полностью вакцинированы 55,69% (1 157 918 граждан).
- 15 июня в Словении отменили чрезвычайное положение, длившееся почти полтора года.