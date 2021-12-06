Археологи знайшли найбільший у Скандинавії будинок часів Залізної доби — якою була його функція поки невідомо

У південно-східній частині Норвегії археологи знайшли кілька «довгих будинків» часів Залізної доби, серед яких найбільша така споруда на всій території Скандинавії.

Про це повідомляє Associated Press.

Неподалік Г’єллестаду за 86 кілометрів від Осло археологи знайшли комплекс «довгих будинків», а раніше на цьому місці за допомогою радарів знайшли корабель вікінгів.

«Ми знайшли кілька будівель, усі з них — типові «довгі будинки» Залізної доби, північніше від місця знайдення корабля. Найцікавішою знахідкою став будинок довжиною у 60 метрів і 15 метрів завширшки. Наразі це найбільший такий будинок, знайдений у Скандинавії», — сказав археолог Ларс Густавсен.

Тепер науковці вивчають, яку роль в ту добу відігравало знайдене поселення і чому його габарити не сходяться з раніше знайденими будинками.