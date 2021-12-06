Археологи нашли самый большой в Скандинавии дом времен Железного века — какой была его функция пока неизвестно

В юго-восточной части Норвегии археологи нашли несколько «длинных домов» времен Железного века, среди которых самое большое сооружение на всей территории Скандинавии.

Об этом сообщает Associated Press.

Недалеко от Гьеллестада в 86 километрах от Осло археологи нашли комплекс «длинных домов», а раньше на этом месте с помощью радаров нашли корабль викингов.

«Мы нашли несколько зданий, все из них — типичные «длинные дома» Железных суток, севернее места обнаружения корабля. Самой интересной находкой стало здание длиной в 60 метров и 15 метров в ширину. Сейчас это самый большой такой дом, найденный в Скандинавии», — сказал археолог Ларс Густавсен.

Теперь ученые изучают, какую роль в ту пору играло найденное поселение и почему его габариты не сходятся с ранее найденными домами.