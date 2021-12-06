У WhatsApp зʼявилося налаштування зникаючих повідомлень у чатах

У месенджері WhatsApp зʼявилася функція налаштування зникаючих повідомлень у чатах.

Про це повідомив голова компанії Meta Марк Цукерберг, якій належить WhatsApp.

Функція дозволяє користувачам налаштовувати автоматичне видалення повідомлень у чаті після заданого періоду часу. За замовчуванням пропонується видалення через добу, 7 днів та 90 днів.

Функція також дозволяє увімкнути автоматичне видалення повідомлень у всіх чатах.