В WhatsApp появилась настройка исчезающих сообщений в чатах

В мессенджере WhatsApp появилась функция настройки исчезающих сообщений в чатах.
Об этом сообщил глава компании Meta Марк Цукерберг, которой WhatsApp принадлежит.
Функция позволяет пользователям настраивать автоматическое удаление сообщений в чате по истечении заданного периода времени. По умолчанию предлагается удаление через сутки, 7 дней и 90 дней.
Функция также разрешает включить автоматическое удаление сообщений во всех чатах.
- Компания WhatsApp переписала свою политику конфиденциальности для европейских пользователей после того, как ирландский регулятор выписал штраф на сумму €225 миллионов за четыре нарушения Общего регламента защиты данных Евросоюза по конфиденциальности данных пользователей.