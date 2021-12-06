В WhatsApp появилась настройка исчезающих сообщений в чатах

В мессенджере WhatsApp появилась функция настройки исчезающих сообщений в чатах.

Об этом сообщил глава компании Meta Марк Цукерберг, которой WhatsApp принадлежит.

Функция позволяет пользователям настраивать автоматическое удаление сообщений в чате по истечении заданного периода времени. По умолчанию предлагается удаление через сутки, 7 дней и 90 дней.

Функция также разрешает включить автоматическое удаление сообщений во всех чатах.