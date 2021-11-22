WhatsApp усилил политику конфиденциальности после ирландского штрафа в €225 миллионов

Компания WhatsApp переписала свою политику конфиденциальности для европейских пользователей после того, как ирландский регулятор выписал штраф на сумму €225 миллионов.

Об этом сообщает Euronews.

В опубликованной 22 ноября обновленной политике конфиденциальности более подробно прописано, как компания собирает и использует данные пользователей, которые удалились из мессенджера.

WhatsApp также добавил больше деталей о правовой основе обработки личной информации пользователей.