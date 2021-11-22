WhatsApp посилив політику конфіденційності після ірландського штрафу у €225 мільйонів

Компанія WhatsApp переписала власну політику конфіденційності для європейських користувачів після того, як ірландський регулятор виписав штраф на суму €225 мільйонів.
Про це повідомляє Euronews.
В опублікованій 22 листопада оновленій політиці конфіденційності більш детально прописано, як саме компанія збирає та використовує дані користувачів, які видалилися із месенджера.
WhatsApp також додав більше деталей про правове підґрунтя обробки особистої інформації користувачів.
«Це оновлення не змінює спосіб роботи нашого сервісу, включно з тим, як ми обробляємо, використовуємо або ділимося даними з будь-ким, зокрема і з нашою материнською компанією Meta», — йдеться у поясненні компанії.
- 2 вересня голова Комісії з питань захисту інформації Ірландії Хелен Діксон оштрафувала компанію WhatsApp на €225 млн за чотири порушення Загального регламенту захисту даних Євросоюзу щодо конфіденційності даних користувачів.