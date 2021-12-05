Білорусь викликала військового аташе України і вручила ноту протесту через «порушення повітряного кордону»

Міністерство оборони Білорусі викликало військового аташе при посольстві України і вручило ноту протесту через «порушення у повітряному просторі» 4 грудня, яке Київ заперечив.
Про це міністерство повідомило у неділю, 5 грудня.
Військовому аташе розповіли, що Україна «уникає діалогу для вирішення спірних питань» у сфері міжнародного військового співробітництва і контролю над озброєннями. Білорусь заявила, що її це «дуже тривожить» і навела аташе «факти, що свідчать про ухилення України від виконання зобовʼязань».
Крім цього, Міністерство оборони заявило, що це свідчить «про можливість появи загрози безпеці Республіці Білорусь у південному напрямку».
- 4 грудня 2021 року Білорусь повідомила про «порушення кордону у повітряному просторі» українським гелікоптером типу Мі-8 у районі селища Нова Рудня. Військовий гелікоптер Мі-8 на висоті близько 100 метрів начебто перетнув державний кордон і «залетів на глибину до одного кілометра на територію Білорусі».
- У Держприкордонслужбі України заявили, що інформація білоруської сторони недостовірна.