Беларусь вызвала военного атташе Украины и вручила ноту протеста из-за «нарушения воздушной границы»

Министерство обороны Беларуси вызвало военного атташе при посольстве Украины и вручило ноту протеста из-за «нарушения в воздушном пространстве» 4 декабря, которое Киев опроверг.

Об этом министерство сообщило в воскресенье, 5 декабря.

Военному атташе рассказали, что Украина «избегает диалога для решения спорных вопросов» в сфере международного военного сотрудничества и контроля над вооружениями. Беларусь заявила, что ее это «очень тревожит» и привела атташе «факты, которые свидетельствуют об уклонении Украины от исполнения обязательств».