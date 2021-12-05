Беларусь вызвала военного атташе Украины и вручила ноту протеста из-за «нарушения воздушной границы»

Министерство обороны Беларуси вызвало военного атташе при посольстве Украины и вручило ноту протеста из-за «нарушения в воздушном пространстве» 4 декабря, которое Киев опроверг.
Об этом министерство сообщило в воскресенье, 5 декабря.
Военному атташе рассказали, что Украина «избегает диалога для решения спорных вопросов» в сфере международного военного сотрудничества и контроля над вооружениями. Беларусь заявила, что ее это «очень тревожит» и привела атташе «факты, которые свидетельствуют об уклонении Украины от исполнения обязательств».
Кроме того, Министерство обороны заявило, что это свидетельствует «о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь в южном направлении».
- 4 декабря 2021 года Беларусь сообщила о «нарушении границы в воздушном пространстве» украинским вертолетом типа Ми-8 в районе поселка Новая Рудня. Военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров якобы пересек государственную границу и «залетел на глубину до одного километра на территорию Беларуси».
- В Госпогранслужбе Украины заявили, что информация беларусской стороны недостоверна.