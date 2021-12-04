Білорусь звинуватила Україну в порушенні кордону під час навчань. Наші прикордонники заперечили

Державний прикордонний комітет Білорусі звинуватив українських військових, які проводять навчання на українсько-білоруському кордоні, у порушенні повітряного простору республіки. Натомість державна прикордонна служба України заперечила цю інформацію.

«Близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску «Нова Рудня» Мозирського прикордонного загону зафіксовано порушення повітряного простору Республіки Білорусь з боку України», — йдеться в заяві комітету.

Там стверджують, що український військовий гелікоптер «Мі-8» на висоті близько 100 метрів начебто перетнув державний кордон і «залетів на глибину до одного кілометра на територію Білорусі».