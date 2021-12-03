«Всі кандидати пройшли перевірку». В ОП відповіли на закиди про призначення недоброчесних суддів

Вища рада правосуддя, яка оцінювала подання про призначення суддів, у своєму висновку написала, що усі кандидати відповідають критерію доброчесності.

Цю заяву Офіс президента оприлюднив після інформації про те, що серед призначених 1 грудня суддів були двоє, які виносили рішення проти активістів Євромайдану.

В ОП наголосили, що в поданнях ВРП щодо призначення цих суддів не було фактів, «які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади».

«Сам факт призначення на посаду судді не дає абсолютного імунітету чи індульгенції від притягнення до відповідальності, серед іншого кримінальної, за вчинені правопорушення», — пояснили в ОП та додали, що в разі виявлення порушень суддю можуть перевірити.