«Все кандидаты прошли проверку». В ОП ответили на упреки о назначении недобродетельных судей

Высший совет правосудия, оценивавший представление о назначении судей, в своем заключении написал, что все кандидаты соответствуют критерию добродетели.

Это заявление Офис президента обнародовал после информации о том, что среди назначенных 1 декабря судей были двое, которые выносили решения против активистов Евромайдана.

В ОП подчеркнули, что в представлениях ВСП о назначении этих судей не было фактов, «которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти».

«Сам факт назначения на должность судьи не дает абсолютного иммунитета или индульгенции от привлечения к ответственности, в том числе уголовной, за совершенные правонарушений», — пояснили в ОП и добавили, что в случае чего судью могут проверить.