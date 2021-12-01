Зеленський призначив майже 30 суддів на вакантні посади. Серед них — двоє «суддів Майдану»

Президент Володимир Зеленський призначив на вакантні посади 28 суддів у судах першої інстанції. Серед них опинилися двоє суддів, які виносили рішення проти активістів Євромайдану.
Про це йдеться в указах президента.
27 суддів були призначені до різних районних та міських судів. Один суддя отримав призначення до господарського суду Донецької області.
Водночас, аналітичний центр «Фундація DEJURE» наголошує, що двоє суддів — Петро Заруба та Андрій Ключник — засуджували активістів Євромайдану.
Заруба став новим суддею Дарницького районного суду Києва, а Ключник — суддею Святошинського районного суду Києва.
Обидва судді у 2018 році отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності. Ключник у 2014 році відправив за ґрати Олександра Костура за «участь у протестах», а Заруба позбавляв водійських прав учасників Автомайдану.
- Конституційний суд відмовився перевіряти на конституційність закон про амністію учасників Революції гідності. Закон про амністію учасників Революції гідності ухвалили в лютому 2014 року. Він передбачав звільнення від відповідальності за можливі злочини всіх учасників Євромайдану.