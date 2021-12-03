Зеленський вперше провів розмову з прем’єром Угорщини і запросив його до України

Президент Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Про це пише пресслужба Офісу президента.
«Ми готові працювати спільно з вами для реалізації потенціалу наших відносин на благо народів України та Угорщини. Коли українці та угорці разом, виграють усі», — зазначив Зеленський.
Також він подякував Орбану за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також за участь Угорщини у Кримській платформі.
Окремо Зеленський запросив Орбана у 2022 році відвідати Україну з офіційним візитом.
- У січні 2021 року заступник глави Офісу президента Ігор Жовква повідомив про підготовку до зустрічі президента Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. «У відносинах з Угорщиною прагнемо вийти на взаємну довіру та підтримку, тому шукатимемо засобів розбудови конструктивного діалогу з чутливих питань. Готуємося провести зустріч лідерів обох держав. Вона має завершитись укладенням нового документа — свого роду взаємовигідної дорожньої карти наших відносин», — зазначав тоді Жовква.
- У середині травня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив про досягнення «прогресу, який дає привід для обережного оптимізму» у відносинах із Україною.