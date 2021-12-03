У Сербії на конкурсі дитячих малюнків перемогла учасниця з «ЛНР». Посольство України висловило протест за пропаганду бойовиків

Посольство України у Сербії висловило протест через пропаганду бойовиків невизнаної республіки «ЛНР» владою сербського краю Опово.
Про це пише посольство у своєму Facebook.
Наприкінці листопада у місцевій газеті «Глас Опова» оприлюднили результати онлайн-конкурсу дитячих малюнків «Чарівний світ казки». Цей конкурс проводився за фінансової підтримки краю Опово.
Організатором конкурсу були також і російські структури. У результаті там оголосили, що переможницею у віковій групі 7-10 років стала дівчинка на ім’я Аліса Грошева, яку підписали як з «м. Краснодон, «ЛНР».
«Посольство України висловлює різкий протест щодо того, що неповнолітні діти з тимчасово окупованої території Луганської області, яка є невід’ємною частиною території України, в контексті згаданого конкурсу, всупереч офіційній думці Республіки Сербія, яка поважає територіальний суверенітет і територіальну цілісність України, позначені як представники терористичної «ЛНР». Згадування терористичної «ЛНР» як «держави» — це заклик до порушення територіальної цілісності і суверенітету України», — йдеться у повідомленні.
- Суд Белграда ухвалив перший вирок у Сербії проти чоловіка, який вербував найманців для участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. У матеріалах зазначається, що восени 2014 року чоловік шукав найманців через соцмережі, після чого відправляв їм квитки на літак з Белграда до Москви, звідки їх перекидали до окупованого Росією Алчевська.