У Сербії на конкурсі дитячих малюнків перемогла учасниця з «ЛНР». Посольство України висловило протест за пропаганду бойовиків

Посольство України у Сербії висловило протест через пропаганду бойовиків невизнаної республіки «ЛНР» владою сербського краю Опово.

Про це пише посольство у своєму Facebook.

Наприкінці листопада у місцевій газеті «Глас Опова» оприлюднили результати онлайн-конкурсу дитячих малюнків «Чарівний світ казки». Цей конкурс проводився за фінансової підтримки краю Опово.

Організатором конкурсу були також і російські структури. У результаті там оголосили, що переможницею у віковій групі 7-10 років стала дівчинка на ім’я Аліса Грошева, яку підписали як з «м. Краснодон, «ЛНР».

«Посольство України висловлює різкий протест щодо того, що неповнолітні діти з тимчасово окупованої території Луганської області, яка є невід’ємною частиною території України, в контексті згаданого конкурсу, всупереч офіційній думці Республіки Сербія, яка поважає територіальний суверенітет і територіальну цілісність України, позначені як представники терористичної «ЛНР». Згадування терористичної «ЛНР» як «держави» — це заклик до порушення територіальної цілісності і суверенітету України», — йдеться у повідомленні.