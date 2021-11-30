У Сербії вперше засудили вербувальника, який шукав найманців для участі у війні на Донбасі на боці бойовиків

Суд Белграда ухвалив перший в Сербії проти чоловіка, який вербував найманців для участі у війні на Донбасі на боці бойовиків.
Про це пише Radio Slobodna Europa.
Імʼя засудженого не розголошується. У матеріалах зазначається, що восени 2014 року чоловік шукав найманців через соцмережі, після чого відправляв їм квитки на літак з Белграда до Москви, звідки їх перекидали до окупованого Росією Алчевська.
Крім того, засуджений і сам входив до складу одного з угруповань найманців під назвою «Інтернаціональна бригада», які брали участь у бойових діях.
Врешті вербувальника засудили до шести місяців позбавлення волі у вигляді домашнього арешту. Повідомляється, що за даними українського посольства, на боці російських бойовиків на Донбасі воювало близько 300 громадян Сербії.
- Раніше фінські ЗМІ повідомили, що майже 20 громадян Фінляндії брали участь у війні на Донбасі на боці бойовиків «Л/ДНР», але не понесли за це на батьківщині жодного покарання.
- На початку вересня Окружний суд чеського міста Пльзень засудив до 20 років колонії суворого режиму бойовика «ДНР», який воював проти сил України на Донбасі у 2015 році. Вирок винесено 27-річному Лукашу Новачеку.