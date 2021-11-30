В Сербии впервые осудили вербовщика, искавшего наемников для участия в войне на Донбассе на стороне боевиков

Суд Белграда вынес первый в Сербии против мужчины, который вербовал наемников для участия в войне на Донбассе на стороне боевиков.
Об этом пишет Radio Slobodna Europa.
Имя осужденного не разглашается. В материалах отмечается, что осенью 2014 года мужчина искал наемников через соцсети, после чего отправлял им билеты на самолет из Белграда в Москву, откуда их перебрасывали в оккупированный Россией Алчевск.
Кроме того, осужденный и сам входил в состав одной из группировок наемников под названием «Интернациональная бригада», участвовавших в боевых действиях.
В конце концов вербовщика приговорили к шести месяцам лишения свободы в виде домашнего ареста. Сообщается, что, по данным украинского посольства, на стороне российских боевиков на Донбассе воевало около 300 граждан Сербии.
- Ранее финские СМИ сообщили, что около 20 граждан Финляндии принимали участие в войне на Донбассе на стороне боевиков «Л/ДНР», но не понесли за это на родине никакого наказания.
- В начале сентября Окружной суд чешского города Пльзень приговорил к 20 годам колонии строгого режима боевика «ДНР», воевавшего против сил Украины на Донбассе в 2015 году. Приговор вынесен 27-летнему Лукашу Новачеку.