В Сербии на конкурсе детских рисунков победила участница из «ЛНР». Посольство Украины выразило протест за пропаганду боевиков

Посольство Украины в Сербии выразило протест из-за пропаганды боевиков непризнанной республики «ЛНР» властями сербского края Опово.

Об этом пишет посольство в своем Facebook.

В конце ноября в местной газете «Глас Опова» обнародовали результаты онлайн-конкурса детских рисунков «Волшебный мир сказки». Этот конкурс проводился при финансовой поддержке края Опово.

Организатором конкурса являлись также и российские структуры. В результате там объявили, что победительницей в возрастной группе 7-10 лет стала девочка по имени Алиса Грошева, которую подписали как из «г. Краснодон, «ЛНР».

«Посольство Украины выражает резкий протест относительно того, что несовершеннолетние дети с временно оккупированной территории Луганской области, которая является неотъемлемой частью территории Украины, в контексте упомянутого конкурса, вопреки официальному мнению Республики Сербия, которая уважает территориальный суверенитет и территориальную целостность Украины, отмечены как представители террористической «ЛНР». Упоминание террористической «ЛНР» как «государства» – это призыв к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины», – говорится в сообщении.