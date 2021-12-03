НАН України: До кінця століття населення країни скоротиться до 22 млн

За прогнозами Національної академії наук, населення України до кінця ХХІ скоротиться до 22 мільйонів людей.

Про це повідомляється на сайті НАН.

«Ми поки що не бачимо шляхів зупинення цього процесу. Він притаманний більшості країн Європи, які вирішують проблему за рахунок мігрантів. Скоріш за все, так буде й у нас. Україна цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу. І за рахунок цього, можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення», — заявив заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Олександр Гладун.

За його словами, поки що фахівці не бачать передумов для природного фактору зростання населення України або стабілізації чисельності.

Основними причинами скорочення населення вважаються нестабільна економічна ситуація, стрімке старіння нації, висока смертність та відсутність окремої демографічної політики.