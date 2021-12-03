НАН Украины: К концу века население страны сократится до 22 млн

По прогнозам Национальной академии наук, население Украины к концу ХХІ сократится до 22 миллионов человек.

Об этом сообщается на сайте НАН.

«Мы пока не видим пути остановки этого процесса. Он присущ большинству стран Европы, решающих проблему за счет мигрантов. Скорее всего, так будет у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, может быть, удастся стабилизировать численность населения», — заявил заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун.

По его словам, пока специалисты не видят предпосылок для природного фактора роста населения Украины или стабилизации численности.

Основными причинами сокращения населения считаются нестабильная экономическая ситуация, стремительное старение нации, высокая смертность и отсутствие отдельной демографической политики.