У Сальвадорі розбився військовий літак, загинув син міністра оборони

Біля узбережжя Сальвадору розбився військовий літак, загинув син міністра оборони країни Френсіса Меріно Монроя — Херардо Антоніо Меріно.
Про це у на своїй сторінці у Twitter повідомив президент Сальвадора Наїб Букеле.
«Збройні сили Сальвадору знайшли тіло сина міністра та двох його товаришів серед уламків літака, яким вони летіли», — написав він.
За словами Букеле, міністр оборони особисто керував пошуковою операцією.
Як зазначається, літак впав під час виконання завдання у прибережній зоні. Загалом на борту перебували троє людей, усі вони загинули.
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