У Сальвадорі розбився військовий літак, загинув син міністра оборони

Біля узбережжя Сальвадору розбився військовий літак, загинув син міністра оборони країни Френсіса Меріно Монроя — Херардо Антоніо Меріно.

Про це у на своїй сторінці у Twitter повідомив президент Сальвадора Наїб Букеле.

«Збройні сили Сальвадору знайшли тіло сина міністра та двох його товаришів серед уламків літака, яким вони летіли», — написав він.

За словами Букеле, міністр оборони особисто керував пошуковою операцією.

Як зазначається, літак впав під час виконання завдання у прибережній зоні. Загалом на борту перебували троє людей, усі вони загинули.