В Сальвадоре разбился военный самолет, погиб сын министра обороны

У побережья Сальвадора разбился военный самолет, погиб сын министра обороны страны Фрэнсиса Мерино Монроя — Херардо Антонио Мерино.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Сальвадора Наиб Букеле.
«Вооруженные силы Сальвадора нашли тело сына министра и двух его товарищей среди обломков самолета, которым они летели», — написал он.
По словам Букеле, министр обороны лично руководил поисковой операцией.
Как отмечается, самолет упал при выполнении задания в прибрежной зоне. Всего на борту находились три человека, все они погибли.
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- В октябре в пригороде Милана частный самолет врезался в двухэтажное офисное здание, в результате чего погибли 8 человек. Среди погибших 68-летний румынский миллиардер Дэн Петреску. Он погиб вместе со своей женой и их сыном.