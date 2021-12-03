В Сальвадоре разбился военный самолет, погиб сын министра обороны

У побережья Сальвадора разбился военный самолет, погиб сын министра обороны страны Фрэнсиса Мерино Монроя — Херардо Антонио Мерино.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Сальвадора Наиб Букеле.

«Вооруженные силы Сальвадора нашли тело сына министра и двух его товарищей среди обломков самолета, которым они летели», — написал он.

По словам Букеле, министр обороны лично руководил поисковой операцией.

Как отмечается, самолет упал при выполнении задания в прибрежной зоне. Всего на борту находились три человека, все они погибли.